Esposa de K4G lo denuncia por golpearla. '¿Creen eso?', dijo él

Ainara Sanze ha prendido las redes hoy en la mañana, esto tras interponer una denuncia en la que afirma que su esposo, el conocido productor K4G, la agredió, al punto de causarle hematomas, todo esto mientras ella está embarazada.

Como todos saben esta pareja se casó hace poco y el año pasado se conoció que ella estaba en la dulce espera de la primera bendición de ambos.

En ese entonces K4G aprovechó el cumpleaños de su esposa para dar la buena noticia a sus seguidores, hasta publicó una fotografía de lo linda que se ve su amada con su pancita. Le agradeció a Ainara por todo su apoyo y por darle felicidad.

“HBD esposa mía. 9 meses bregando un matrimonio donde el 70% de la gente quiere vernos supermal, y aún así siempre hay una sonrisa para regalar; errores hay, pero siempre sobresale el amor de tu corazón, eres muy importante en mi vida y espero en lo que viene podemos reforzar más aún”, manifestó el productor en su publicación de Instagram.

Aunque ambos no tienen fotos recientes, muchos pensaban que todo era amor y no tenían ningún problema.

Ya se ha dicho que la famosa interpuso una denuncia por agresión y también que el famoso supuestamente le es infiel.

Al conocer lo que se decía, K4G respondió a los comentarios. "¿Creen eso...? Todos los que estén apoyando lo que no saben, manténganse en ese lado, no quiero la empatía de ninguno después que salga todo a la luz como debe ser. Sigan apoyando lo que desconocen", dijo.

"Después de Años no generando con esto... esta persona me denuncia para hacer este tipo de show, solo para opacar mi labor en carnavales y demás. Han visto su comportamiento en redes hace rato... callado estoy, después del Divorcio sabrán lo que deban saber. Con esto me Rindo y que se Genere lo que se tenga que Generar. Fin. (Foto tomada por ella misma y divulgada por Franklin Robinson)", recalca.