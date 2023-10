Bruce Willis “no lee ni habla, ya no tiene alegría de vivir"

Bruce Willis, aclamado actor de Hollywood, ca vez está más grave, esto tras librar una guerra contra la demencia frontotemporal (DFT), trastorno neurológico, que aún no tiene cura definitiva, lo que obligó al famoso a retirarse de sus actividades dramáticas, como consecuencia de este diagnóstico.

LEE TAMBIÉN: Condenan a CR7 a recibir 99 latigazos por abrazar a mujer en Irán

Publicidad

Como tercera variante predominante de la demencia, la FTD ha minado de forma llamativa y rápida la destreza comunicativa y las facultades ejecutivas de Willis. La esposa del actor, Emma Heming, ha revelado anteriormente la tensión emocional de esta terrible experiencia.

Glenn Gordon Caron, el artífice de la sensación de los 80 "Moonlighting", que catapultó a Willis a la fama mundial, explicó recientemente el estado de salud del actor, afirmando que Willis ha perdido la "alegría de vivir".

“Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno... Además, hablo con él y con su esposa, [Emma Heming] y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores. Me he esforzado mucho por permanecer en su vida”, indicó. Y explicó: “Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabés que no hay nadie que tenga más joie de vivre [alegría de vivir] que él... Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”.

El guionista reveló que debido a los avances de la enfermedad, el actor de 68 años no puede comunicarse. “Es como si ahora viera la vida a través de una puerta mosquitera”, indicó. Sin embargo, aclaró que Willis todavía lo reconoce cuando lo visita.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, señaló.

En septiembre, la esposa del actor explicó en el programa televisivo Today que no está muy segura de si su esposo está al tanto de su estado de salud. “Es difícil saberlo. Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es difícil. Es duro para la persona diagnosticada y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras hijas. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”, indicó, con angustia.

La demencia frontotemporal es un término que abarca un grupo de trastornos cerebrales que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. La reducción de estas áreas puede provocar problemas del habla, problemas emocionales y cambios de personalidad. Otros síntomas pueden incluir espasmos musculares y pérdida de habilidades motoras, como problemas para caminar o tragar. Además, debido a que la enfermedad afecta el lóbulo frontal, que controla el conocimiento de uno mismo.

La decisión del actor y de su familia de dar a conocer su diagnóstico tuvo una razón clara: aún hoy, la demencia frototemporal sigue siendo un padecimiento con el que muchos médicos no están familiarizados y por eso, muchos pacientes tardan años para llegar al diagnóstico certero y pierden tiempo esencial para comenzar el tratamiento necesario. .

Aceptar aquel diagnóstico fue a la vez “la bendición y la maldición”, indicó la esposa del actor en ese momento. Por un lado, fue útil “comprender finalmente lo que está sucediendo” y para “aceptar lo que es”. Pero, a la vez, eso “no lo hace menos doloroso”.

Contenido Premium: 0