Condenan a CR7 a recibir 99 latigazos por abrazar a mujer en Irán

Cristiano Ronaldo habría sido condenado a 99 latigazos en Irán, según informa la cadena 'Sharq Emroz', todo tras un encuentro en septiembre con la pintora iraní Fatima Hamami, que está paralizada en un 85 por ciento y que es fan declarada del deportista.

El "Bicho" visitó Teherán, capital de Irán, con el Al-Nassr en septiembre para enfrentarse al Persépolis en la fase de grupos de la Liga de Campeones asiática.

Mientras estaba en Teherán, el internacional portugués conoció a Hamami, quien habría propiciado el encuentro La mujer quiso regalarle a Ronaldo un cuadro que había hecho especialmente para él. Durante este encuentro, Ronaldo abrazó a la mujer como agradecimiento.

Según 'Sharq Emroz', abogados iraníes han presentado una denuncia por este abrazo, porque según la ley iraní, tocar a la mujer equivale a adulterio. La red escribe que la justicia iraní reaccionó rápidamente y condenó a Ronaldo a 99 latigazos, que el portugués recibirá la próxima vez que viaje a Irán.

El Al Nassr disputa la Champions asiática tras haber superado la ronda de play off. Encuadrado en el grupo E junto al Persépolis iraní, el Al-Duhail qatarí y el Istiklol de Tayikistán, no deberá volver a Irán en esta fase de la competición.

Sin embargo, si se clasifica para octavos o sigue avanzando en el torneo, no hay que descartar que deba volver a pisar tierras iraníes.

