Busca motorizado que le ayudó con su hija

Roger Stair, mejor conocido como La Rata, afirmó que el mundo necesita más personas con empatía, y lo comprobó después de tener una urgencia con su hija y ver cómo solo las personas lo miraban, hasta que llegó un motorizado a ayudarlo.

Según contó en sus historias de Instagram, tuvo una urgencia con una de sus hijas, lo llamaron del colegio porque la niña se enfermó, y tuvo que llevarla a urgencias médicas, al llegar al lugar tuvo que cargarla, pero su cuerpo estaba agotado, porque ya la había cargado desde el segundo piso del plantel al carro, entre la angustia, no podía con su pequeña para llegar a urgencias y fue donde apareció un buen samaritano y lo ayudó.

“Tuve una urgencia con Tiffany en el colegio, me llamaron que estaba malita, me tocó ir a la escuela, cargué a Tiffany del segundo piso del colegio hasta el carro corriendo, buscando un hospital... ya mi cuerpo no daba más porque Tiffany pesa, tanta gente viéndome y se me acercó un motorizado y soltó todo lo que tenía en la mano y cargó a mi hija como si fuese hija de él y me ayudó a llevarla a urgencias... ‘toy buscando ese motorizado que me brindó la mano, necesito hablar con él, porque se necesita gente con empatía y tú eres una persona que tiene empatía”, narró La Rata con la voz un tanto quebrantada, al revivir lo que pasó.

El presentador de Da Flow afirmó que muchos prefieren grabar, tomar fotos, en lugar de ayudar.

“Viendo un papá desesperado cargando a su hija, ese motorizado soltó lo que tenía en la mano y la cargó como si fuese su hija... créanme que yo también viendo a alguien que necesita mi ayuda yo voy, si me tengo que tirar al río, me tiro, porque eso se llama empatía”, destacó La Rata.

