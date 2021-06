Caio Mena: ‘No voy a permitir que nadie se meta con mi reputación’

El locutor y cascaroso Caio Mena confesó que es víctima de difamación, que un grupo de personas alegan que él tiene una vida oculta, que es “gay” y que manda fotos íntimas a hombres.

Ayer, el famoso, mediante un video en su cuenta de Instagram, contó lo que le está pasando y dijo que lo dicho por la persona o grupo de personas es falso, por lo que no permitirá que nadie afecte su reputación.

“Hago este video porque soy víctima de difamación, hay un grupo de personas tratando de difamarme de que soy gay, que tengo una vida oculta, que le mando fotos a hombres de mi miembro… eso es completamente falso”, declaró Mena a sus seguidores.

Comentó que su grupo de abogados está trabajando para reunir pruebas y comenzar un proceso legal en contra de las personas implicadas.

“Difamar es un delito, y por eso voy a trabajar en esto, hay un grupo de abogados investigando, cuando ellos tengan pruebas voy a decir nombre y apellido y se van a sorprender… no voy a permitir que nadie se meta con mi reputación”, expresó el cascaroso.

En tanto, destacó que le digan que es “gay” es algo que no le ofende, pero sí que estén publicando fotos falsas de él.

“A lo largo de todos estos años aquí en Panamá nunca nadie tuvo nada malo que decir de mí, que digan que soy gay para mí no es un insulto, conozco muchas personas gays y son maravillosos, pero lo que si no voy a permitir es que muestren fotos falsas, esa no es mi foto… dicen que tienen más, los invito a que la manden, pero aténganse a las consecuencias, porque estoy tranquilo … sé que no soy, por eso hago este video para deslindarme de todo tipo de foto que vean por ahí”, declaró.

Por otro lado, manifestó que de llegar a hacer otro video de estos, quiere decir “que ya puedo dar nombre y apellido del o los involucrados. Y SUELTO LA BOMBA”.

“Con esto (video) me deslindo de cualquier comentario absurdo referente a mi sexualidad y fotos falsas que pudieran llegar a ver como la de un miembro masculino con mi nombre arriba como si la envié desde IG, es totalmente falso”, añadió.