Cameron Díaz: "Parejas deberían dormir separados por los ronquidos"

La reconocida actriz estadounidense Cameron Díaz ha causado controversia en las redes sociales, debido a su reciente afirmación en la que justifica que las parejas duerman en habitaciones separadas.

Durante una entrevista en el podcast de la modelo Molly Sims, Diaz compartió algunos detalles sobre su estilo de vida saludable, lo cual generó controversia entre los usuarios. Ella pidió que se normalice que las parejas duerman en habitaciones separadas.

Aunque durante muchos años los expertos han afirmado que dormir junto a la persona amada fortalece los vínculos en una relación, parece que esta no es una solución para todos, ya que algunos se ven obligados a alejarse durante la hora de descanso.

"Deberíamos normalizar las habitaciones separadas. Para mí, literalmente, yo tengo mi casa, tú tienes la tuya. Tenemos la casa familiar en el medio. Iré a dormir a mi habitación. Te vas a dormir a tu habitación. Estoy bien", dijo Diaz.

Esto surge después de que una de las mujeres presentes confesara que su marido ronca, por lo que Diaz prioriza tener momentos saludables y no descarta tener una habitación en común para los encuentros amorosos.

"Y en el medio tenemos el dormitorio donde podemos reunirnos para mantener nuestras relaciones", agregó. A pesar de su opinión, la celebridad no ha tenido la necesidad de dormir separada de su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2015, ya que lo considera maravilloso.

"Por cierto, ahora no me siento así porque mi marido es maravilloso. Lo dije antes de casarme. "Con nuestro matrimonio, aprendí a ir de verdad con todo. ¿Sabes lo que quiero decir? Él me enseñó a valorarme mucho más... Simplemente es un hombre en el que siempre puedo confiar, en cualquier momento. Me casé con un hombre. Sé lo difícil que es encontrarlo. Es muy divertido y muy gracioso, y es el mejor padre del mundo. Podría llorar, porque es simplemente el mejor", sostuvo.

Esta recomendación de Díaz se ha convertido en una opción para todas aquellas personas que no logran dormir plenamente debido a los ronquidos escandalosos de su pareja. Por lo tanto, si te encuentras en esta situación, podrías considerar la idea de tener habitaciones separadas.

Diaz decidió tomarse un descanso de Hollywood para formarse como empresaria y disfrutar de su vida y su familia, ha contribuido a normalizar la idea de que las parejas duerman en habitaciones separadas. Aunque esto puede ser considerado inusual e innecesario para algunas personas.

