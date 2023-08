UP cancela exhibición de películas gays. Comunidad LGBT se molestó

Después de anunciar con bombos y platillos que el Cine Universitario de la Universidad de Panamá emitiría del 28 de agosto al 1 de septiembre unas 21 películas gays, con el objetivo de exponer estos proyectos audiovisuales y dar a conocer los problemas así como estigmas, se informó que el evento fue cancelado de último momento.

LEE TAMBIÉN: Bad Bunny se encuera en redes. Muchos dicen que da pena

Publicidad

La Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) y Grupo Artístico Salva el Grillo (SEG) indica que en menos de 24 horas se dio la cancelación de la Muestra de Cine Queer programada para esta semana en el Cine Universitario.

"La razón de la cancelación, es que no es el momento político para hacerlo. La Universidad de Panamá (UP) debe ser un espacio para el debate social, libre de estigma y con una visión universalista. La UP censura la libertad de expresión que debe ser un lugar seguro para expresarse y hacer arte. Los organizadores estamos comprometidos con el evento e informaremos del nuevo espacio donde podamos estar sin miedo, libres de discriminación", indicó Ricardo Beteta a través de un comunicado.

"De vuelta a Darién", "Fifty, Fifty", "Fraimpark", "Espíritu de dos almas", entre otros, son algunas de las que se presentarían.

La actividad era en coordinación con la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, cuyo presidente es Ricardo Beteta y el grupo Salva el Grillo.

En redes sociales, distintas personas de la comunidad LGBT han expresado su molestia por cambiar de opinión y afirman que fue por presiones externas.

La Universidad de Panamá emitió un comunicado de lo sucedido. Al parecer, hubo quejas por contenido LGBT.

Contenido Premium: 0