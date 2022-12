Canceló su posada, pasa por días difíciles

El presentador y comunicador José Manuel Arispe, conocido como el Chollykid, confesó que pasa por momentos difíciles, pidió a sus seguidores que oren por él y dejó una hermosa reflexión sobre el verdadero sentido de la Navidad.

“He estado pasado momentos difíciles de salud, he estado malito… He estado pasando una situación que me causa un poquito de tristeza, solamente le pido que si creen a papá Dios le pidan por mí, oren para que esto se pueda resolver pronto… He decidido que así tiene que ser”, dijo en un video en sus historias en la plataforma de Instagram.

Comentó que a veces uno tiene que obligarse a estar bien, pues es normal. Dijo que por las situaciones que pasa este año no podrá realizar su posada, pero tratará de hacer algo en su casa con los niños del hogar.

“Está bien no estar bien, si te sirve de consuelo, yo sé que para esta época hay personas que no tienen para poner un arbolito, para la cena de Navidad, no es algo que esté pasando, pero hay otras por las que uno se pone triste, he tenido que cancelar mi posada, no va a ir este año por muchas razones, pero sé que en algún momento la volveré hacer”.

Reiteró que el nacimiento, el arbolito, la villa son cosas materiales y que “lo más importante es que se puedan dar amor entre sus seres queridos y que en su familia reiné la paz”.

Añadió: “No te preocupes si no tendrás arbolito, pavo, jamón o luces, preocúpate si hace falta amor, paz y Dios”.

