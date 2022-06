Caos en concierto de Marc en Madrid; la gente estaba cabreada

El show en Madrid de la gira Pa'lla voy Tour por España del cantante Marc Anthony ha dejado un mal sabor de boca, esto porque hubo largas filas para entrar, asistentes que se quedaron fuera, hubo mala de organización, mal sonido, poca visibilidad y falta de calidad.

La empresa organizadora reconoció los fallos pero culpa a la promotora del evento y estos, según recoge El País, dicen que si la gente no pudo acceder es porque llegaron tarde.

Para J&J, @ Live Nation y Planet Events (los organizadores) el problema es que: "La mayoría del público llegó a última hora". Aunque los fans contradicen esta respuesta.

Vergonzoso lo del concierto de Marc Anthony, cola de 3 km, 1 acceso para 12.000 personas, concierto que debería haber empezado.¿Esto qué es? pic.twitter.com/k0fSZyCNv5 — Candela Salvador (@CandelaSalvador) June 21, 2022

Como era de esperarse, en redes sociales muchos seguidores han contado que pese a llegar con una o dos horas de antelación se encontraron con colas de hasta 3 kilómetros para acceder al recinto.

Lo cierto es que por una cosa se formaron inmensas colas de seguidores que intentaban entrar y el concierto, aunque se retrasó media hora, empezó cuando muchos no habían conseguido acceder todavía.

Además, muchos usuarios de redes sociales también señalan errores en la actuación del puertorriqueño y la escasa visibilidad del concierto.

Anthony tenía prevista su gira española en 2020 pero debido a la pandemia tuvo que aplazarla, por eso muchos de sus seguidores llevaban como María dos años con las entradas esperando verle. Fans que ahora reclaman por decepción:

Esta gira del cantante empezó hace unos días en Barcelona en un concierto de algo más de hora y media donde convocó a 23.000 fans que no quedaron tan desilusionados como los madrileños.

Por eso los seguidores del concierto de Madrid no entienden qué ha podido pasar con la actuación del puertoriqueño en la capital.

"No cantaba nada. No sé lo que le pudo pasar. Además de que el sonido era pésimo, no le llegaba la voz", describe aseguraron otras personas.

Sin duda el peor concierto de mi vida. Más de 1 hora para entrar, cola por medio de la carretera. Al entrar, no se escucha nada y lo de ver ni pedir. #MarcAnthony #Ifema @TicketmasterES @MarcAnthony @IFEMA @planetevents pic.twitter.com/wwBhW4s08G — AlmondFM (@almondfm) June 21, 2022

A la gira Pa'lla voy Tour le quedan aún 8 ciudades españolas, el cantante tiene previsto actuar todavía en Sevilla, Fuengirola, Mallorca, Oviedo, Valencia, Murcia, Chiclana y Las Palmas de Gran Canaria.

