Cara Delevingne afirma que la homosexualidad le parecía una enfermedad mental

La conocida modelo Cara Delevingne es una de las celebridades que siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de compartir sus experiencias sexuales, pero no siempre fue así y pese a que se declara pansexual, en el pasado veía estas definniciones como denigrantes ante la sociedad.

Más allá de desviar la atención sobre esa mentalidad que presentaba años atrás, la actriz ha querido ahondar ahora en la importancia de la concienciación temprana poniéndose a sí misma como ejemplo de los efectos más negativos de una crianza marcada por la intolerancia y la homofobia.

Cara ha admitido incluso que llegó a pensar que "ser gay era una enfermedad mental", por lo que comprensiblemente acabó cayendo en una profunda depresión al no poder aceptarse tal y como era.

"Sinceramente, durante esa parte de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Pensaba que estaba enferma, que había algo raro y malo en mí por ser diferente. Y lo mismo pasa con la depresión, era algo con lo que no podía lidiar emocionalmente debido al estigma que conlleva. Y hay que aprender que no pasa nada por sentirse así, que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida. Creo que poder hablar sin vergüenza de ello es lo que me ha dado las herramientas necesarias para afrontarlo, lo que me ha ayudado a encontrar gente que me ayude", le dijo al podcast 'Make It Reign'.

Delevingne está convencida de que todas esas "inseguridades" que ha venido padeciendo a lo largo de su existencia, incluidas aquellas ligadas a su aspecto físico, así como su historial de adicciones tienen como punto de origen esa insatisfacción vital derivada de una condición sexual que le parecía cuando menos pecaminosa y de un trauma psicológico que, por entonces, suponía un tema tabú.