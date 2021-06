Critican a Kenny Man por protestar en redes y no salir a las calles

Una publicación compartida de (@kennymanoficial)

"Kenny no insultes a la gente de esa manera", "Si hay algo cierto es que quien insulta primero pierde", "Deberías salir a las calles y no protestar en redes", "Está bien el enojo, pero el fuego no se combate con fuego", "Vamos Kenny, lo mejor es manifestarse de manera respetuosa sin faltar el respeto", "No te busques un problema, puedes usar otras maneras para dar tu punto de vista de la situación de Panamá", "Vamos bien, pero no caigas en los insultos, así no se logra nada", eran los cientos de comentarios que se podían leer anoche en su cuenta.

Al cabo de unos momentos Kenny Man quitó las publicaciones y subió una foto bastante llamativa que ha generamos más comentarios.

Luego de su revulú por las regalías del tema "Ni Gucci ni Prada", el artista se ha dedicado a expresar su opinión de muchas situaciones que vive Panamá.