Caras del patio cuestionan las clases presenciales y las escuelas hechas leña

Algunas caras del patio han expresado su sentir tras el anuncio por parte de la ministra de Educación, en la que afirma que el próximo 12 de abril se retomarán las clases de manera presencial.

El tema ha estado en el ojo de la tormenta, debido a que muchos padres y madres de familia, no están conformes con esto, argumentando que la gran cantidad de colegios en Panamá no están listos para recibir a estudiantes en estos momentos.

"La corrupción ha jodido la educación pública en Panamá y los hijos de los corruptos, son privilegiados con la mejor educación.¡Qué huevo! Me llena de emoción ver las fotos que están subiendo muchos padres orgullosos de los colegios limpios y en condiciones para que sus hijos den clase, pero me duele que muchas escuelas públicas aún no están listas, algunas tienen caca de paloma, otras están a medio palo", dice Franklyn Robinson sobre esto.

Recalca: "Pero me hubiera emocionado mucho más, que las condiciones educativas en Panamá, fueran iguales para todos, no demostrar la desigualdad educativa que se vive en este país. La Educación es un derecho, pero sólo para que el pueda hacer el esfuerzo y pagarla. Veo personas emocionadas llevando a sus hijos a escuelas privadas. Veo personas intentando que sus aprendan con la mala señal y las escuelas públicas aún no están listas para recibirlos. Los privilegiados".

La corrupción ha jodido la Educación Pública en Panamá y los hijos de los corruptos, son privilegiados con la mejor Educación de Panamá.

Otro famoso que también decidió cuestionar al Ministerio de Educación fue la One Two.

"Quieren reabrir escuelas, pero están en condiciones. Los maestros querrán bregar con la malcriadez de los hijos de aquellos que no respetan a sus papás en casa, como exigir distanciamiento y demás, con que plata se hará frente a las exigencias, bus, útiles y demás", detalla.

Además, hace poco el expresentandor Orman Innis dijo en sus redes que en Panamá se aplaude que los maestros vuelvan a clases en El Salvador, pero una vez hablan de nuesto país, salen las quejas de muchas personas para enviar a una aula de clases.