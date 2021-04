‘Blades: ‘Vitín, un ejemplo de férrea disciplina y dedicación’

El cantautor panameño Rubén Blades lamentó la muerte del trompetista Víctor Paz, conocido como “Vitín”, quien falleció el pasado sábado, y destacó el gran legado que dejó en la música.

Blades recordó que de niño veía “La Trompeta de América” compartiendo sus vivencias y experiencias de su carrera en casa de su padre, por lo que, según él, es tan difícil escribir sobre ello.

“El Titán de la trompeta y uno de los mejores músicos del mundo, nos deja como legado su seriedad, profesionalismo y calidad para que nos sirva de ejemplo, ahora y siempre... ¡Gracias, maestro “Vitín”! Por acá continuaremos su ruta como nos aconsejó; siempre cuidándonos del aceite”, declaró el cantante en un escrito en su página web.

Añadió: “El gran trompeta panameño, Víctor Paz, se ha mudado “al otro barrio”. ¡Qué difícil escribir sobre la partida de gente querida, semana tras semana!... fue un amigo de nuestra familia, colega musical de mis padres y junto a mi madre Anoland formó parte de la Orquesta del Maestro Clarence Martin, por eso, desde muy joven recuerdo verlo en nuestra casa, con mi papá Rubén, conversando sobre experiencias compartidas”.

Por otro lado, valoró la gran disciplina y constancia del músico, que dijo dictó cátedra de trompeta y excelencia.

“Víctor Paz es un titán de la música, un ejemplo de férrea disciplina y dedicación a la perfección. En un medio tan competitivo como New York, “Vitín” dio cátedra de trompeta y su excelencia le produjo la admiración y el respeto de todos sus colegas, además de acceso a oportunidades para integrarse a bandas que por lo general no contrataban a músicos latinos. Cuando se necesitaba al mejor trompeta, la frase era:” busquen a Vitín”.

Comentó, además, algunas anécdotas junto a él “me dijo que Anoland, mi madre, tenía ‘Perfect Pitch’, una rara cualidad que permite a su poseedor siempre dar la nota exacta, sin necesidad de ayuda instrumental para hacerlo. Cuando ambos formaban parte de la banda del maestro Martin, antes de cada presentación Víctor afinaba su trompeta con la voz de mi mamá y no con el piano, como usualmente se hace. Le pregunté por qué hacía eso y me salió con una de sus innumerables y acertadas respuestas: "yo he oído pianos desafinados men, pero nunca he oído a tu mamá desafinada”.