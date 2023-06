Cardi B le da palo a hijastro de uno de los fallecidos en submarino

La cantante Cardi B criticó sin pensar al joven Brian Szasz, el hijastro de Hamish Harding, uno de los tripulantes fallecidos a bordo durante una exploración por los restos del Titanic, por compartir en sus redes sociales que había asistido al concierto de Blink 182 en San Diego en medio de la búsqueda mundial del submarino´El Titán´.

Aunque el chico ya eliminó sus publicaciones y se defendió de los comentarios al dar sus razones para acudir al show, el joven posó con un local de merchadising de la banda al argumentar que su familia lo apoyó en la decisión luego de que la banda de Tom DeLonge lo ayudara en tiempos difíciles desde 1998. "¿Qué se supone que debo hacer sentarme en casa y ver las noticias?", escribió.

"Voy a un concierto de Blink-182 porque tengo una entrada. No era que me estuviera divirtiendo mucho. No era como si estuviera celebrando pasar un buen rato. Estaba escuchando mis canciones favoritas de todos los tiempos, asintiendo con la cabeza y tratando de colgar el teléfono durante unas dos horas y volver al drama", dijo vía The New York Post.

Entre las personas que lo criticaron se encuentra la rapera Cardi B, quien hizo varias publicaciones en su cuenta de Instagram respecto al tema.

En el vídeo que publicó Cardi B, le recriminó al joven que debería estar en su casa, apoyando a su familia, y no pasándolo bien mientras su padrastro estaba desaparecido y millones de personas en todo el mundo se preocupaban por él.

Stepson of missing billionaire from Titanic tour submarine responds to Cardi B’s criticism for attending Blink-182 concert while his stepdad is missing:



“I went to a Blink 182 concert for coping rather than sitting at home & watching the news. Shame on you Cardi get some class!” pic.twitter.com/mQYM11MiKU