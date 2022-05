Cariño de fanáticos la motivan para seguir luchando y recuperarse

La cantante de música típica, Angélica De La Cruz, está muy emocionada y sorprendida por el cariño que recibe por parte de sus seguidores y fanáticos.

Y es que hace unos días, la artista subió un video, donde sube a la tarima después de un rato sin hacerlo, en el mismo se escucha cómo es ovacionada por todos los presentes.

Dijo que el apreció de su público la motiva a seguir luchando para recuperarse. Recordemos que Angélica está en tratamiento médico, debido a sus problemas de azúcar y la tiroides, así lo informó Jhonathan Chávez en su momento.

"No saben la emoción que sentí al escuchar esos gritos de ustedes al verme en la tarima, sentí unas ganas enorme de llorar, pues no me lo esperaba... Gracias, la verdad ahora más que nunca voy a luchar más para recuperarme y regresar con más fuerza para ustedes", sentenció De La Cruz en su publicación.

De acuerdo con la cantante desconocía cuánto cariño le tenían los panameños, por lo que agradece por cada mensaje que le mandan.

“No sabía lo afortunada que era y me he dado cuenta que mi fanaticada me adora, gracias por esos mensajitos que me llegan cada día dándome ánimos y deseándome lo mejor”, comentó.

Por último, comentó: “Ustedes son únicos, los amo con mi vida. Dios me los bendiga siempre”.

Cabe señalar que en su momento, Madeline Pineda, excantalante de Ulpiano Vergara y ahora compañera, la suplió en los bailes.

