Carmen Aub: La muerte es uno de los temas que no debe ser tabú

La reconocida actriz mexicana Carmen Aub regresa con la segunda temporada de “Con Carmen”, en el que celebridades y expertos reflexionan sobre la importancia de derribar estereotipos y promover una sociedad cada vez más inclusiva con el empoderamiento femenino como bandera.

LEE TAMBIÉN: Charytin Goyco cuenta su violenta infancia y otros secretos

Publicidad

Carmen que es conocida por sus papeles en “El Señor de los Cielos”, “El Chema” y “Mujer de Nadie” volvió a E! Entertainment con esta emisión, para consolidarse como un espacio único en la televisión latinoamericana.

Carmen Aub le contó a Crítica todo lo que trae y muchos detalles importantes. Con estos proyectos La conductora y actriz invita a la reflexión a partir de historias de vida, éxitos, luchas y los puntos de vista de expertos, celebridades e invitados especiales que comparten sus experiencias y grandes aprendizajes de forma muy íntima y personal.



¿Cuántos serán los temas y cuál es la experiencia de estar nuevamente de la 2da temporada de Con Carmen?

“Bueno, vamos a tener temas más serios, más cotidianos, más, muerte, mascotas, dinero, manipulación. Hay mucha diversidad y todos son relevantes. Se podrían identificar.



¿Cuál es la temática que más te impactó al abordarla y por qué?

El tema de la muerte me impactó, no tenemos en mente la muerte, siempre no queremos hablar. Hay que hablarlo, con la seriedad que merece y la continuidad que merece

¿Qué mensaje buscas hacer llegar a los espectadores a través de “Con Carmen”?

Yo quiere que cada que termine un episodio sea no terminar, si no el inicio, que se cuestionen, que. Muchas veces estamos en automático. Aprender a ver otros puntos de vista, tolerantes y convivir con eso. Cuando termine el episodio las personas hablen y tenemos que quitarnos el tabú.



¿Cuál es la diferencia del podcast y los capítulos?

El podcast, tenemos un invitado, se abordan los temas. En el programa se aborda con más profundidad. Tienen que ver con el estado de ánimo del televidente. En un momento quiere ver los programas y si salgo o hago algo más escuchó el podcast.

¿Esta faceta de presentadora fue una forma de redescubrirte profesionalmente y salir de tu zona de confort?

Como presentadora no esperaba realizar esto fue algo diferente, no me lo hubiera imaginado, la actuación es mi país. Como un día me empecé a preguntar si podría entretener al público. Ahora con las redes, publico, la forma en que puedo poner mi granito de arena es darle poder a las personas, entonces poco a poco he aprendido, me preparé tomé cursos, así como me vieron crecer como actriz, también lo verán como conductora y persona.

Lo que más te gusta con qué te quedarías.



¿Qué viene ahora?

Soy Carmen actriz, conductora, muchas cosas más. Estrené una película, doblemente embarazada, podcast, Carmen, también una producción en Telemundo. Y también aprovechó para que me dejen comentarios



Mayor aprendizaje es no juzgar, todos tenemos facetas y nos quedamos y encasillamos, hay que aprender a construirnos como camaleones.

Contenido Premium: 0