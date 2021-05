Carmen: ‘Lo soñé, lo trabajé y lo viví al máximo’

Luego de tomarse un tiempo de descanso, tras su participación en el Miss Universo, Carmen Jaramillo regresó ayer a las redes sociales para agradecer a sus seguidores y al pueblo panameño el apoyo.

Jaramillo, quien esperó siete años para cumplir su sueño, de presentar al país en el Miss Universo, calificó su experiencia como inolvidable.

“Qué feliz me siento, no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo... fue un camino largo y una experiencia inolvidable. Gracias por acompañarme en cada momento, fue muy especial para mí poder contar con su cariño”, señaló la panameña en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Mi sueño de estar en el Miss Universo se cumplió, lo soñé, lo trabajé y lo viví al máximo ¡MIL GRACIAS POR TODO! LOS AMO! ? Gracias @senoritapanamaoficial @cesaranel por esta oportunidad”.

Aunque la istmeña fue vista por muchos expertos de la belleza como una de las favoritas, por su dominio en las pasarelas, no entró en el TOP 21, pero, a pesar de eso, ella agradeció a Dios por poder representar al país.

La panameña confesó al "Con o Sin Azúcar" de Telemetro Radio" que tras darse a conocer las 21 clasificadas, en backstage las demás candidatas estaban destrozadas.

“Todas se pusieron a llorar y a lamentarse, sin embargo, yo estaba feliz, no podía pedir más”, reveló la oriunda de La Chorrera.

Comentó: “Muy emocionante, siempre lo vi desde la televisión y ahora yo formaba parte del ‘show’, no me lo creía, hasta que me ví en redes sociales con la banda de Panamá, estoy muy agradecida”

En tanto, Jaramillo salió aclarar en las redes sociales que estaba tomando un merecido descanso, y no estaba desaparecida.

“No estaba muerta, estaba de parranda. Yo estaba descansado, tuve días muy largos... estoy feliz y contenta con el cariño y apoyo de ustedes”, destacó.

Además, la Señorita Panamá, desmintió que tenga una cuenta de Twitter “Gracias a todos. Sin embargo les recuerdo que no uso Twitter. La única red social donde me comunico con ustedes es por Instagram”.