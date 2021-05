Milagros Lay: ‘Estoy arrepentida, no duermo por pedir perdón’

Su historia de lucha contra un supuesto cáncer en estado terminal (metástasis) en 2016 conmovió a miles de panameños, incluso a famosos del patio que decidieron tenderle su mano amiga para la recolección de unos $30 mil dólares para un medicamento que debía tomar para mejorar su calidad de vida, el cual no estaba disponible en Panamá.

Sin embargo, toda la trama de mujer guerrera se desvaneció cuando el Instituto Oncológico Nacional (ION) saliera a desmentir que la dama nunca había sido paciente del nosocomio, tal como ella lo aseguraba en reiteradas entrevistas y videos, hablamos de Milagros Lay, la mujer de casi 40 años de edad que actualmente causa molestia, sinsabores en todos esos ciudadanos que le brindaron su grano de arena.

Pero, ¿qué es de ella? Luego de llegar como reclusa al Centro de Rehabilitación Femenino “Cecilia Orillac de Chiari” (CEFERE) el 15 de noviembre de 2018 por el delito de estafa y a causa de incumplimiento de trabajo comunitario, de manera exclusiva Lay se encuentra sumida en un arrepentimiento que no la deja dormir tranquila. “Estoy tan arrepentida de todo que muchas noches no duermo por pedir perdón, aunque Dios ya lo hizo”, fueron las primeras palabras de la privada de libertad, quien ya tiene dos años y medio en prisión. Su sentencia es de 60 meses.

¿Por qué lo hizo?

Sabemos que muchos quedaron con la interrogante de por qué Milagros estafó a mucha gente asegurando ser paciente de cáncer y cometiendo otros errores sin darse cuenta que se llevaba a su paso a toda su familia, pero hoy, detrás de los barrotes argumenta que “más que el dinero que recibió, lo que me llevó a hacerlo fue la falta de interés de personas hacia mí, no lo hice por dinero si no por cariño y hoy día me arrepiento muchísimo y créeme que los entiendo”.

Confiada en Dios de que pronto podrá abrazar a sus hijos y a los suyos, Lay promete más nunca volver a mirar atrás.

Audiencia para cambio de medida cautelar

Mañana, jueves 20 de mayo, Milagros Lay tiene fijada una audiencia virtual, la cual tiene como objetivo lograr un reconocimiento de tiempo o mejor conocido como conmutación de pena debido a que se encuentra estudiando dentro de la cárcel la Licenciatura en Operaciones y Logística Empresarial, además de algunos cursos que se imparten dentro del centro penitenciario.

Priscilla Jones, abogada de Lay, enfatizó que recientemente asumió la defensa de ella, por lo cual no hay ninguna decisión tomada por su parte.

Con respecto al cambio de medida, la letrada resaltó que la audiencia pactada para mañana fue una solicitud presentada por la defensa técnica de oficio de la señora Milagros Lay. “Mi equipo legal y mi persona estamos en fase de investigación y evaluación, como es pertinente, ya que debemos conocer el expediente y no especular con la información, lo que si le podemos decir es que no vamos a continuar con la solicitud previamente presentada por la defensora de oficio”, precisó Jones.

Pese a sus malas decisiones y acciones, Lay solo cuenta con el respaldo de sus familiares, quienes la visitan semanalmente y la esperan con ansias en casa para recuperar el tiempo perdido detrás de las rejas.