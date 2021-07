Carolina Brid: ‘Si hay buenos hombres en Panamá’

La modelo panameña Carolina Brid le envió un mensaje a las damas, les dijo que si todavía no han conseguido una pareja, no pierdan las esperanzas y que en Panamá hay buenos hombres.

La exmiss instó a sus seguidoras a no desanimarse y tener fe de que ese hombre indicado llegará.

“No se desanimen, si hay buenos hombres en Panamá”, manifestó en un video en su cuenta de Instagram.

Brid, quien es muy querida en las redes sociales, por sus buenos mensajes, dijo que ella se ha encontrado buenos chicos en el país, pero simplemente iban por otros caminos.

Además, comentó que las mujeres con el tiempo se van dando cuenta qué es lo desea en su vida.

“El tema de estar casada no tiene nada que ver con esto, con el tiempo te vas dando cuenta qué es lo que quieres... y simplemente vas por ese camino... yo me he encontrado muy buenos hombres, espléndido 20/10, simplemente es que no coincidimos y estamos buscando diferentes cosas”, sentenció la influencer, quien expresó, hace unos meses, que pide a Dios por su futuro esposo y su matrimonio.

Por otro lado, les preguntó a sus seguidoras que si les gustaría que ella entrevistará a un especialista para que hablara del tema y de cómo saber o intuir si un hombre es bueno, y de cómo saber esas señales.

Cabe señalar que hace algunos días Carolina subió una fotografía con el chef Edgar Hernández, y en las redes se encendieron la alarmas, de una supuesta relación, a lo que ella confesó a día a día que no lo es.