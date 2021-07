‘La Zambita’ pasó el día más difícil de su vida

La querida locutora Celibeth Pimentel, conocida como “La Zambita”, aseguró ayer que pasó el día más difícil de su vida, luego de que no pudiera pasar el cumpleaños número 12 de su hijo “El Cuzzu”, tras dar positivo por COVID-19 y estar en cuarentena.

“La Zambita” contó, en su cuenta de Instagram, que tiene COVID-19 y que debido a eso no pudo festejar junto a su primogénito su natalicio (el viernes), hecho que la puso un poco triste. Además, mencionó que, gracias a Dios, su hijo salió negativo y agradeció los buenos deseos enviados para él, a través de las redes.

“Gracias a todos por sus buenos deseos para mi hijo. Ayer (el viernes) se convirtió en el día más difícil de mi vida, no poder estar con mi hijo en su cumple #12, yo salí positivo (bueno es algo que muchos se imaginan porque llevo una semana sin ir al programa)”, manifestó la locutora.

Destacó que, a pesar de que su hijo por las noches se cambia de cama para dormir con ella, y comparte todo en casa con él, salió negativo al virus, gracias a Dios, y eso le da “tranquilidad”.

En cuanto a su salud, y cómo va con el COVID-19, dijo que ha pasado los días más complicados.

“Creo que ya pasé los peores días, aunque con esto no se sabe, un día estás bien, al otro, estás en el hospital, y al otro te mueres… al final es como una lotería y bueno Dios sabrá”, expresó Celibeth.

Por último, agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su salud, por los mensajes en las redes y por las llamadas.

“Gracias a los que me llaman, a los que me escriben, yo casi no respondo, pero estoy agradecida”, dijo.