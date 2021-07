Carolina Dementiev pide respeto para los atletas

La expresentadora Carolina Dementiev salió en defensa de los atletas que se encuentran en los Juegos Olímpicos, que se celebran en Tokio, Japón.

La también deportista, expresó que antes de juzgar, las personas deben conocer los sacrificios detrás de cada atleta.

“He visto tantos comentarios negativos hacia estas dos campeonas por no hacer su mejor presentación en estas olimpiadas que me gustaría invitar a todos a ver estos 2 documentales sobre ellas para que entiendan más a fondo lo difícil que es estar en la posición 1 y los demonios que cargan detrás”, manifestó Dementiev.

Dicha publicación fue acompañada por la fotografía de la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien se retiró de la competencia señalando que tenía que concentrarse en su salud mental, y la de Naomi Osaka.

Por otro lado, defendió a la boxeadora panameña Atheyna Bylon, luego de que según ella se han dado muchos comentarios fuertes, a pesar de que avanzó a la siente ronda, tras ganar su primer combate en la justa olímpica.

“Una vez más invito a todos que antes de opinar de una manera déspota sobre la vida de un atleta primero ilústrese y esto también va a favor de nuestra panameña Atheyna Bylon quien ha dado lo mejor contra los mejores y veo opiniones de los “espectadores” demasiado fuerte hacia ella sin tener ni idea de lo que ha sacrificado”, dijo.

Cabe señalar que, luego de que algunos atletas istmeños vieron acción, en las redes se han dado comentarios negativos hacia la representación nacional, por lo que varios famosos han comentado sobre el tema.