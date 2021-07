Blanco: ‘Mi poca experiencia en certámenes no me va a detener de mi objetivo’

Luego de las críticas recibidas, tras darse a conocer su participación en el certamen de Señorita Panamá, Ana Blanco salió al paso y dijo que se está preparando para dar lo mejor de ella en el certamen.

Según Blanco representará a las comarcas con amor y respeto. La joven, quien es estudiante de diseño, es de origen Guna, y con tan solo 20 días de nacida fue llevada por sus padres adoptivos a España, y no fue hasta hace poco que vino a conocer a su familia biológica.

“Este año representaré a las COMARCAS con todo el amor, respeto y orgullo del mundo en el concurso Señorita Panamá (@senoritapanamaoficial). Me estoy preparando y esforzando al máximo para dar lo mejor de mí y dejar en alto y orgulloso al pueblo que me vio nacer”, manifestó la modelo en su cuenta de Instagram.

Destacó que su poca experiencia en este tipo de concursos no la va a detener de su objetivo, que es dar a conocer a su pueblo al mundo.

“Mi poca experiencia en certámenes no me va a detener de mi objetivo, el cual no es solo ganar la corona, sino, dar visibilidad a los pueblos indígenas de Panamá y dejar un mensaje claro: Ser indígena no es un impedimento para absolutamente nada, jamás deberemos avergonzarnos de llevar la sangre de nuestros ancestros”, expresó Blanco.

Añadió: “Que el mensaje sea claro, especialmente para las chicas más jóvenes, que sientan orgullo al llevar su Mola o su ropa tradicional. Que sean conscientes que su origen es un beneficio y no un impedimento en cualquier meta que se propongan. Salid a la calle con la cabeza muy alta, llenas de orgullo”.

Por otro lado, agradeció el apoyo brindado “Muchísimas gracias a todos los comentarios de apoyo y cariño. Espero de verdad cumplir todas vuestras expectativas”.