Carolina frentea su auxilio económico: No he cometido ningún delito

Carolina Brid, exMiss Panamá, frenteó el revulú que se le formó por supuesto auxilio económico que le dio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

LEE TAMBIÉN: Dueña defiende Miss Universo, inclusión de trans y su bancarrota

Publicidad

La información que fue difundida por Foco Panamá, destaca que la famosa modelo recibió el monto de $25,952.00 por parte de la institución.

En X el usuario Paul Rivera (@coqueteolatino) le preguntó del tema y aunque no esperaba que dijera nada, pues ella no ha querido brindar declaraciones la respuesta fue sorpresiva.

“Mami qué pasó? ¿Te agarraron durmiendo? ¿Cómo era que a cada cerdo le llega su qué? Esperamos tu explicación si eres tan amable, pero no hagas lo de Fernando de sacar un vídeo con música triste, ese cuento solo se lo creen los awebaos. Agradecemos tu pronta respuesta”, le dijo.

Ante esto ella le contestó lo siguiente: "Hola Paul muchas gracias por tu mensaje, y sobre todo gracias por preguntar que creo que es muy importante, eh yo no conozco ni estoy vinculada personalmente con nadie, eso es uno, ah, llevaba años eh, haciendo mis solicitudes, muchas veces rechazadas, eh como cualquier panameño, como cualquier ciudadano y al final fui pidiendo un préstamo y ya está”.

Recalca: “Bueno, no puedo hacer nada al respecto ni decir muchas cosas, porque ante la ley no he cometido ningún delito y eso es”.

Seguidores de ella han expresado su molestia en su propia cuente y le exigen que dé una explicación a todos.

Señores, habemos respuesta de parte de alguien https://t.co/mXdLsOnl1B pic.twitter.com/1vnooPFn1o — Paul Rivera (@coqueteolatino) November 22, 2023

Contenido Premium: 0