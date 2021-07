Carolina quiere esperar más tiempo para tener hijos

La presentadora Carolina Castillo confesó que desea esperar más tiempo para tener un bebé, para ella es una gran responsabilidad y más ahora que está en un nuevo rol profesional.

Y es que la confesión de la famosa se da luego de que algunos seguidores le preguntaron qué para cuándo un bebé, algo que según ella desea, y ha hablado con su pareja, pero piensa que todavía no es el momento indicado.

Castillo expresó que desea tener dos retoños junto a su prometido Pablo Brunstein.

“Sé que tener hijos es una bendición de Dios, es algo hermoso y de hecho quiero tener, pero no es fácil como se aparenta y no es fácil, es una responsabilidad muy grande”, manifestó la presentadora.

Carolina señaló que para llegar a esa etapa con Pablo deben planificar mucho todavía.

“Ahorita estoy en un reto profesional, donde le he metido vida, por eso he querido aguantar un poquito, y también el hecho que la mamá de Pablo está en Argentina y no tengo a mi mamá, no hay nadie en esos primeros días como tu madre o tu suegra para que te puedan ayudar, por eso tenemos que planificarse”, dijo.

Por último, expresó que cuando llegue el momento lo comunicará, y que respeta a las mujeres que no desean tener hijos.

“Yo si quiero, pero respeto a las que no. Ya llegará el momento y yo les avisaré, pero todavía no”, sentenció.