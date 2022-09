Sara Bello y Agustín De Gracia celebraron el bautizo de su hijo Kaiser Matías en compañía de familiares y amigos.

De Gracias compartió las fotografías de este hermoso momento en sus redes sociales.

“Gracias #Dios cada día es mejor que el anterior desde que llegó este señor a mi vida! Gracias, mi amor @sarabello18 por tanta felicidad #Bautizo #KaiserMatías #Son #Familia”, expresó el emprendedor.

La pareja sigue disfrutando de la aventura de ser padres y de todo lo que conlleva y de eso está seguro Agustín, quien dijo que “quien no la vive, no la entiende”.

“Una vez escuché: 'Los hijos son como los lujos. Cuando no los tienes, no hacen falta. Y cuando los tienes, no puedes vivir sin ellos'. Para mí, una frase interesante pero vacía; que se queda corta resumiendo el trasfondo de la naturaleza de algo tan grande como es el ser padre. Esta vaina es, a lo panameño, 'Quien no la vive, no la entiende'”, añadió.

