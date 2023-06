¿Celoso? Zendaya protagoniza un trío sexual y salen las burlas

Muchos memes y comentarios le han hecho en tono de burla al actor Tom Holland, esto luego que se revelaran escenas de su novia Zendaya mientras dos hombres la besan en una cama.

Actualmente Zendaya es una de las estrellas hollywoodenses más importantes de los últimos años, tanto que se encuentra próxima a estrenar la secuela de Dune y Rivales, la nueva cinta del director de Call me by your name y Hasta los huesos, Luca Guadagnino.

La protagonista de Euphoria deleita tanto al público como a la crítica con sus actuaciones, por lo que no es de extrañar su permanente trabajo dentro de la industria hollywoodense. En Rivales, la podremos ver interpretar a “Tashi”, una tenista, junto a Josh O’Connor y Mike Faist, en los papeles de “Patrick” y “Art”, respectivamente, con varias escenas picantes.

Desde que se dio a conocer el tráiler, las redes sociales no pararon de hablar sobre el trío sexual formado entre los protagonistas de esta historia, que tendrá su estreno el 15 de septiembre en los cines del mundo.

Primera imagen de Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist en "Challengers" o como la conoceremos nosotros, "La película favorita de Tom Holland". pic.twitter.com/vd97VqUeEV — La batcueva del cinéfilo (@brucebatman007) June 20, 2023

Twitter se llenó de comentarios que con humor se preguntaban por si Tom Holland se pondrá celoso al ver a Zendaya, su pareja, rodeada de dos hombres. A su vez, muchos cuestionaron a la futura cinta como sexista, dado la trama de su protagonista y que sea tratada como un objeto sexual.

Rivales sigue la vida de “Tashi”, quien tras una grave lesión se vio obligada a abandonar el tenis, deporte del que era una verdadera prodigio. Abocada al entrenamiento de jóvenes tenistas, aquella se topará con dos jóvenes con quienes vivió un trío sexual durante un torneo.

La cinta promete atraer muchos espectadores a las salas de cines, dada su gran carga sexual y el papel estelar de Zendaya.

