CEO de Disney molesto. Inclusión forzada dañó las cintas en Marvel

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha comentado en una entrevista a la CNN que la calidad de la producción de Marvel Studios se ha diluido principalmente por la cantidad desmesurada de secuelas y el interés de querer enviar mensajes inclusivos, en vez de centrarse en las historias.

En 2023, ninguna película de Disney logró rebasar la barrera de los mil millones de dólares. Producciones como The Marvels, Quantumania, Secret Invasion y Wish no lograron capturar el interés ni el amor de la audiencia y la crítica especializada, además de que las deudas obligaron a la empresa a despedir a miles de trabajadores y las huelgas detuvieron el desarrollo de sus próximos proyectos.

Debido a esto, Bob Iger se ha intentado mantener positivo y comenzó a opinar sobre los cambios que necesita hacer Disney para recuperar la gloria que tenía en 2019.

Al abordar los planes futuros para Marvel Studios, Iger dijo que actualmente la prioridad de la empresa es hacer películas y series de televisión de calidad, en lugar de preocuparse por la cantidad:

"La calidad necesita atención, no sucede por accidente. Y la cantidad, en nuestro caso, es calidad diluida... Marvel ha sufrido mucho por eso", dijo Iger, que añadió: "Yo diría que en este momento mi prioridad número uno es ayudar al estudio a dar un giro creativo".

Admitió que la compañía ha hecho demasiadas secuelas que no han sido bien recibidas por los fans y los críticos.

"A menudo, la historia no es tan sólida como la historia original, eso puede ser un problema, pero simplemente tiene que tener una razón, hay que tener una razón para ir más allá del comercio. Tiene que haber una razón artística para hacerlo. Hemos hecho demasiadas. De ahora en adelante, la compañía sólo seguirá adelante con las secuelas si cree que vale la pena contarlas", destaca.

En una reciente plática con CNBC, Bob Iger considera que uno de los problemas que enfrenta Disney actualmente es que sus artistas “perdieron la visión de lo que significa la compañía” y le han dado más prioridad a “mandar mensajes” que a entretener.

“Hay que entretener primero, no mandar mensajes” aseveró Bob Iger. “Las historias que incluyen un mensaje positivo son muy buenas, pero no deben forzarse para que sean el centro de toda la película”.

Estos comentarios parecen ir en concordancia con lo que opinó en septiembre de 2023, cuando dijo que la empresa debería “guardar un poco de silencio” después de la forma en la que ha sido retratada por grupos conservadores en la llamada “guerra cultural”.

Y es que, en 2023, uno de los grandes retos que tuvo que enfrentar Disney fueron las críticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien acusó a la compañía de “promover una agenda progresista” y de “adoctrinar a las generaciones más jóvenes” con mensajes políticos de inclusión.

Con respecto a recientes estrenos como 'The Marvels', Iger afirmó que la película necesitaba más supervisión en el set por parte de los ejecutivos de Marvel: "The Marvels se filmó durante el Covid, no había tanta supervisión en el set, donde tenemos ejecutivos supervisando lo que se hace día tras día".

Por último, Iger abordó las expectativas de la audiencia en lo que respecta a las ventanas de transmisión para películas estrenadas en cines: "Creo que hemos condicionado a la audiencia a esperar que estas películas estén en plataformas de transmisión relativamente rápido y que la experiencia de acceder a ellas y verlas en el hogar es mejor que nunca. Uno, es más fácil de acceder en términos de tecnología y dos, las imágenes son mejor que antes. Una ganga si lo piensas bien".

