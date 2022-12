Cerró el ‘pico’ y se propuso bajar de peso

En esta vida todo se consigue a base de esfuerzo y sacrificio, y Delyanne Arjona es vivo ejemplo de ello, al mostrar el cambio radical que ha dado después de proponerse bajar de peso.

La chef más querida de Panamá aclaró que no se sometió a ninguna operación estética para perder algunas libras, lo hizo mejorando su alimentación y con ejercicios.

Este cambio empezó desde junio, según expresó, cuando le dijeron en redes que bajara de peso. Se sometió a una serie de exámenes y se puso en manos de expertos para determinar la dieta que debía seguir, y así lo ha hecho, siguiendo al pie de la letra las indicaciones.

“Señores, yo no me he hecho nada, ha sido un proceso complicado, difícil, de llanto, de mucho sacrificio, de mucho paddel, de mucho ejercicio, ha sido un momento en mi vida que me lo propuse y dije ‘voy a cerrar el pico’... la gente piensa que ha sido rápido, pues no señores, vengo en esto desde junio, recuerdan cuando me gritaron ‘haz dieta’, bueno pues, en ese momento yo dije ´pues, sí, voy a hacerla’, estaba pasada de peso, no estaba saludable”, destacó Delyanne en sus historias de Instagram.

