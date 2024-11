César llama mentirosa a Italy y asegura tener pruebas para defenderse

El director del Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, le expresó al programa La Mordida que tiene todas las evidencias de que la representante de nuestro país, Italy Mora, miente, tiene serios problemas y la están asesorando mal.

Según Rodríguez, la entrevista que concedió la beldad está alejada de la realidad, dijo muchas mentiras y no reveló los verdaderos problemas que ha tenido, al pundo de inventar dineros cuando ella no tiene acceso a tanta plata y esto la deja muy mala parados a todos los que están junto a la miss.

“Hay mucha información que no quiero compartir, que lamentablemente, siento yo, que puede entrar en intimidades y me duele mucho que sean para una persona que hace algunos días era mi representada en un proyecto como este”, dijo Rodríguez.

Para meterle candela al asunto destacó que no ha cometido nada ilícito y lo puede probar sin problemas. "Que venga un perito y agarre mi teléfono y se lo lleve. Yo no sé si las otras personas lo pueden hacer y en esas pruebas van a salir muchas situaciones que de viva voz de las personas que están en mención las he conocido”, afirmó.

“Panamá, tengan la certeza que las cosas aún no han terminado de contarse”, recalcó. Pero también añadió que no tiene ánimo de verse envuelto en situaciones tan incómodas y mucho menos de pensar que tiene que interponer un “proceso legal” a alguien por difamación.

"Nunca hubo un maquillista, eso es falso, se presentó la posiblidad de llevar a otra, pero al ver todo con el concurso no se pudo, se buscaron varias opciones para participar. El cómite disciplinario la sancionó por su comportamiento. Otro punto es el hecho de obtener ese dinero (100 mil dólares) sino trabajas. ¿Cómo envías el dinero? ¿Cómo hiciste todo esto? Si auditas cualquier cuenta, te darás cuenta, valga la redundancia, que es un disparate. La gente me escribe para decirme ladrón y de todo sin saber lo que pasó en realidad", agrega.

¡Italy tuvo psicólogo y se advirtió a las autoridades!

Mientras avanzaban sus declaraciones, César Anel dijo que tiene las pruebas que Italy los invitó a mentir para que su novio Juan Abadía no se diera cuenta de lo que hizo en México para ser expulsada y remata indicando que la pareja se la pasó metido y viajando por alla.

"Tuvimos que poner en alerta a las autoridades por la situación que ha vivido. La que está mal asesorando a mi candidata se va a enterar de todo. Señor y señora, pónganle atención a sus hijas en casa para que no pasen por esta situación de esta jovencita de 19 años. A ella se le brindó apoyo terapéutico. En esto han agarrado de tontos en este caso, incluso a abogados", remarca.

El director de la organización reiteró que la expulsión de Mora se realizó porque estuvo en el lugar y con la persona con la que no tenía que estar, situación que no guarda relación con él o con Señorita Panamá.

Además, aprovechó la ocasión para desmentir que en el hecho haya estado involucrado un maquillista y negó que Miss Puerto Rico estuviese metida en la polémica, resaltando que sí defendió la representación de Mora en el certamen.

Para ponerle la cereza al pastel de este revulú, también dijo que Angie Keith, una de las exmisses que salió a atacarlo, no tiene que estar llorando, revelando que él le pagó los boletos para que viajara. "Ella salió con la nariz hecha y los dientes, tuvo un inconveniente con unas joyas, pero en todo momento se hizo un buen trabajo".

Respecto a las otras mises que han hablado, indicando que se han aprovechado de ellas, asegura que son más mentiras y están están sacando notoriedad para figurar, porque si se trata de tener pruebas, las tiene y les puede demostrar que todas mienten.

César reveló que no hay ningún plan de traer el Miss Universo el próximo año a Panamá y desde ya está trabajando para la escogencia de la representante del 2025.

Antes de culminar, aseguró que de ser necesario tomará las acciones legales que tenga que tomar para defender su imagen y la del Señorita Panamá.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio