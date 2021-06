Chris Brown es acusado de golpear a otra mujer durante una discusión

El reconocido cantante Chris Brown podría tener de nuevo problemas con la justicia y todo apunta a que sería por golpear a una mujer durante una discusión en su casa de Los Ángeles, algo similar a lo sucedido hace unos años con Rihanna, estosegún informó el portal TMZ.

El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo a varios medios estadounidenses que una patrulla respondió a un aviso sobre la presunta discusión que tuvo lugar el viernes 18 de junio en el Valle de San Fernando, en California.

Al parecer, la presunta víctima informó inicialmente del incidente alegando que Brown le golpeó en la nuca con tanta fuerza que se le desprendió parte del cuero cabelludo, aunque según el mismo informe no se reportaron heridos y no está claro si Brown enfrentará cargos o no.

El cantante ha intendado abordar el escándalo que ha generado en la prensa con una publicación en Instagram. “Yall so damn (sois bastante tontos, en español)”, escribió en una publicación fugaz de la red social. Esta es la segunda vez en dos meses que la policía acude a la casa del cantante en dos meses, pues las autoridades cerraron su fiesta de cumpleaños número 32 el pasado mes de mayo.

Estas nuevas acusaciones recuerdan a lo sucedido en el 2009 en que agredió físicamente a su entonces novia, la cantante Rihanna. En ese entonces, se declaró culpable de agresión grave y completó la libertad condicional en 2015, además de servicio comunitario y asesoramiento sobre violencia doméstica.

Brown tiene prohibida la entrada al Reino Unido por su pasado delictivo. Ese delito de agresiones contra Rihanna hizo que en 2010 causó que le denegaran la visa de entrada, teniendo así que cancelar la gira que tenía programada.