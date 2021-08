'Chucho' aconseja reposar tras colocarse vacuna contra el coronavirus

Jesús “Chucho” Barrios aconsejó a sus seguidores a que, después de la vacuna contra el coronavirus, reposen y tomen las cosas con calma.

Esto lo recomendó después de que pasara la noche del sábado y madrugada del domingo con fiebre de 38 grados tras la segunda dosis de la vacuna Astrazeneca.

“Señores, ‘toy cogío en fiebre por la vacuna Astrazeneca tienen que reposar, se los doy como consejo...”, expresó el cascaroso en un video que dejó en sus historia de Instagram.

Con voz temblorosa, por la fiebre, Barrios agregó que cuando se puso la primera dosis, un viernes, después de las 3:00 de la tarde no trabajó más, pero con esta segunda dosis no hizo descanso alguno.

“Cuando me puse la primera dosis el viernes aquel, como a las tres de la tarde no trabajé más y el sábado me quedé todo el día en casa, la diferencia de la segunda dosis que dicen que es más fuerte, trabajé todo el viernes, he trabajado todo el sábado y todavía tengo que trabajar todo el domingo, buscando la plata, hay cuentas que pagar, pero adivinen, ‘toy cogío en fiebre, 4 de la mañana, así mismo fue ayer... definitivamente que los hombres somos más débiles que las mujeres, por favor reposen, organicense que estas vaina no es relajo”, afirmó “Chucho” en su video.