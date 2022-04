¡Chuzo! Megan Fox y su marido beben su sangre en rituales de amor

La conocida actriz Megan Fox y su pareja Machine Gun Kelly sopredieron a sus seguidores al revelar que al momento de su compromiso bebieron sangre para que la relación fuera más fuerte.

Tras darse a conocer la propuesta de matrimonio por parte de Machine Gun Kelly, Meghan Fox sorprendió a sus fanáticos cuando compartió cómo se desarrolló ese romántico momento. “Dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro”, es parte del mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

La actriz de 35 años señaló, “Leo las cartas del tarot y me gusta la astrología, y hago todas estas prácticas metafísicas y meditaciones. Hago rituales en lunas nuevas, lunas llenas, y todas estas cosas”.

Fox aclaró que solo se trata de una gotas de sangre. “Supongo que ‘beber’ la sangre del otro podría engañar a la gente o nos imaginan con cálices del tipo ‘Game of Thrones’, bebiendo la sangre de los demás. Son solo unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre del otro solo con fines rituales”.

En su explicación recalcó que nadie resulta herido de gravedad en ese tipo de ceremonias ni pierde demasiada sangre, aunque si de su futuro esposo dependiera, sería un asunto mucho más gore. “Él es mucho más descontrolado, exagerado y caótico, y está dispuesto a abrirse el pecho con un cristal roto y decirme, ‘Toma mi alma”, comentó.

Cuando se le preguntó si ese escenario realmente sucede, Fox respondió entre risas, “No es que no suceda. Déjame decirte. Tal vez no exactamente así, pero una versión de eso ha sucedido muchas veces”.