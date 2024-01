¡Chuzo! Mujeres critican a Gracie por video y dicen que no da risa

Luego de varios días de haberse subido un video de Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, y Dori Eleta, entrenadora, la tónica es que a muchas mujeres eso les pareció una falta de respeto y afirman que ella no da gracia para nada.

Ella al igual que Miah Catalina, cada vez que suben algo, alborotan a la gente, en su gran mayoría mujeres que no les parece para nada bueno lo que hacen, aunque hay otro grupo que no le interesa eso y las defienden.

"Natural... entrenando le puede dar firmeza y se verá muy bien", "Las amo a las dos y les beso el (emoticón de durazno)", "Amo esto", "Quisiera darle esos besos" y "Dios también me gustaría entrenar con ella", son algunos de los comentarios de los seguidores de Bon.

Pero esto no ha sido todo y de una han llegado más críticas al ver este tipo de videos circular en las redes.

"Ella quiere ganar gracia con ese c...., no es así, te están mintiendo", "Puros enfermitos mentales son los que la siguen, eso no es normal", "Ya ella da pereza, como mujer, eso ofende mucho", "Otra vez esa tipa, Miss Manteca", "Sus amistades no la quieren, hace rato debió rebajar ese trasero, se nota que ni firme lo tiene", "Hasta cuándo con ella, ya debería dejar de ganar gracia y la otra que la apoya", son algunos de los comentarios más leves que le han dicho.

En cuanto a las críticas, la mayoría están dirigidas a Bon, la atacan por su peso y hacen chistes al respecto.

Dori Eleta le respondió a aquellos que intentaron minimizar a Bon por tener cirugías, argumentó que esto no la hace una mujer menos valiosa, además, la verán entrenando a tipo de mujeres, estén o no operadas.

