Clarissa, triste al ver tantos perros en las calles

La presentadora y excompetidora de Calle 7, Clarissa Ábrego está triste y decepcionada al ver que cada día son más los perros que están en la calle, abandonados, desprotegidos y pasando hambre.

De acuerdo con la famosa, quien es una fiel defensora de los animales, ver tantos perros en las calles es muy triste, y no le cabe en la cabeza cómo las personas le pasan al lado sin hacer nada.

“Estoy tan triste porque he visto muchos perros en las calles, en áreas donde comúnmente nunca están, es ahí donde te das cuenta de que están incrementando los perros abandonados y desnutridos… he visto perros buscando en la basura porque tienen hambre”, dijo la locutora mediante un video en sus historias de Instagram.

Ella cuenta que en su carro siempre carga comida de perros para los que en los basureros buscan comida, darles.

“He querido recogerlos a todos, pero a dónde los llevó esa es mi gran pregunta, aquí en Panamá no hay un lugar donde puedes decir, sabes quiero ayudar a este perro y lo voy a llevar a tal sitio. Yo me detengo (al ver los perros en las calles), porque en el baúl de mi carro tengo comida para cuando vea un perro, darle, pero eso no es suficiente, porque le doy comida y mañana lo atropellan”, dijo Ábrego.

Expresó que al ver esta situación le da mucha tristeza, y se pregunta qué pasa con la humanidad que no siente nada a ver a los perritos sufrir.

“Yo veo el perro ahí muriendo y la gente le pasa al lado; como si el perro no existiera. Ahí es donde digo la humanidad dónde está, pero uno que hace si uno está luchando hasta para comer uno. Si yo los agarro, las fundaciones y rescatistas independientes que me pueden ayudar están llenos, es difícil conseguir donaciones… si seguimos así no sé dónde vamos a parar”, manifestó Clarissa.