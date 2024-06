Comparan a Michael Vega con el actor Jason Momoa y 'Maui'

El humorista panameño Michael Vega mostró su nuevo "look" en las redes sociales y ha dejado a más de una suspirando.

Pues resulta, que hace poco, el panameño compartió algunas fotografías de su nueva imagen en su cuenta de Instagram, y le han dicho de todo. Pues se parece mucho al actor de Aquaman, Jason Momoa.

"Es como un Batido de Momoa, el Renegado y Charlslattan", "Dizque un flow Acuaman, bro", "Momoa, una vaina la roca", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Por otro lado, el artista, quien siempre muestra parte de su vida en Europa, dijo que le han dicho "Maui", personaje ficticio que aparece en la película Moana.

"Yo no sé por qué cada vez que subo una foto me quieren estar comparando con todo el mundo. Si me hago las trenzas, dicen que me parezco a Boza, si me suelto el cabello, me veo igual, no sé, quien acompañando de unas risas", señaló Vega.