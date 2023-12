Con el alma en pedazos tras la muerte de su hijo

Con el corazón destrozado, asi reveló estar el artista panameño Caliel, al dar a conocer a sus seguidores que su bebé Noah, falleció.

“Hoy he perdido un gran pedazo de mi alma, al ser más maravilloso que Dios me ha regalado y mi gran motivación”, expresó el artista en sus historias de Instagram.

Afirmó que sabe que Dios tiene un propósito para todo, aunque en este momento no lo entiende.

“Solo le pido que me bendiga con las fuerzas para poder asimilar esto. Te adelantaste hijo mío, siempre esperé que tu me entierres a mi, y no yo a ti... Hubiese dado la vida entera por tenerte a mi lado”, manifestó.

Caliel agradeció a todos los que le han enviado mensajes de condolencia tras el fallecimiento de su pequeño, y pidió disculpa por no responder.

