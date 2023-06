Con foto de sus hijos llorando presenta plataforma musical

Noel Schajris hizo una reflexión en su cuenta de Instagram utilizando una foto de sus hijos llorando mientras estaban en videollamada con él, expresando que esto es lo que pasa cada vez que tiene que ir a cumplir con su carrera musical, y es la razón por la que creó NSMUSIC.

Según Noel, el motivo por el que los artistas viven en aviones es porque el valor de su música se queda, en la mayoría de los casos, en las manos equivocadas, en compañías o plataformas que solo promocionan la música, no la crean ni la cantan.

“POR ESO Y OTRAS RAZONES generamos con mi equipo maravilloso NSMUSIC, para no perderme momentos que no regresan más... para volver a darle el valor a la música atemporal y que no se promueva en plataformas efímeras y desechables, para poder recibir lo que vale mi música en realidad y no lo que nos dejan”, expresó el artista.

Aprovechó para invitar a sus seguidores a que seguirlo en su “nueva casa”, sin intermediarios ni algoritmos. “Mis plataformas son su NUEVA CASA.. los espero con todo mi amor y gratitud... Ahí la pasaremos mejor... mis hijos y yo se lo agradecemos con el corazón”, puntualizó el esposo de la panameña Gwendolyn Stephenson.

