Confirma reunión de RBD y confiesa qué la llevó a padecer anorexia

La cantante y actriz mexicana Anahí confirmó en la edición de esta semana del pódcast del influenciador y motivador Daniel Habif que la banda RBD sí prepara una reunión de reencuentro y confesó la causa que la llevó a padecer anorexia durante su juventud.

"No sé si estemos todos o qué vamos a hacer exactamente. Lo estamos aterrizando todo en este momento", comentó la arista al adelantar que ella y sus compañeros preparan una presentación en conjunto para el 4 de octubre, el denominado "Día Mundial de RBD".

"Por eso le estamos pidiéndole a la gente que se suscriba a la página RB2, para irles contando", indicó la estrella.

"Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo", indicó.

Aunque los miembros de RBD -Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Dulce María y Christopher von Uckerman- han coincidido en que no fueron los que se beneficiaron financieramente de la popularidad del grupo, sí han celebrado el que su música se pueda escuchar desde el 3 de septiembre en las plataformas de "streaming".

"Los fans lo merecen, esos fans que nos apoyaron en su momento y que nos han apoyado a todos en nuestros proyectos individuales. Lo haríamos por ellos", reconoció Anahí en el audio.

En una rara conversación, que duró casi tres horas, la también modelo reveló además la causa que detonó su muy seguida crisis de anorexia nerviosa.

Según la celebridad, se trató de un comentario de un productor que escuchó cuando aún no había llegado a los 15 años.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años... un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de 'A mil por hora', que después fue Pedro Damián... llega conmigo y me dice: "Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'", recordó.

"Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario", agregó.

"Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte", confesó.

Asimismo, Anahí habló de la "profunda soledad" que sentía durante las largas giras mundiales de RBD tras el éxito que generó la telenovela "Rebelde".

"Yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así, querido, y les decía 'Me quiero aventar por la ventana'", relató.