¡Controlen su lujuria! Dundunsuá se queja por los piropos que le hacen a su marido

Hilaria Headley, mejor conocida como Dundunsuá activó las redes sociales, esto luego que algunas cibernautas se pasaran de lisas según ella y piropearan a su esposo Jamal Coya.

Al parecer la molestia de "influencer" se generó por la forma en que algunas mujeres comenzaron a referirse a su amor platónico y debido a eso decidió reaccionar muy molesta.

"Cual es la cue..da con mi marido, no quieres que me salga de la línea bella. Controla tu lujuria y tu arrechera, con mi marido, no tienes nada que saludar o llamar. La dueña del en vivo soy yo", dijo Dundunsuá.

Por supuesto, esto causó revuelo en redes con algunas personas que lo han tomado de relajo y otros que piden respeto.

"Es en serio, ella está peleando eso", "Puras poncheras con Dundunsuá", "Ey, respeten el matrimonio de Dundu, puras irrespetuosas, ajá", "Nunca respetaron, dejen a su marido en paz", eran algunos de los comentarios que se podían leer.