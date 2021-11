Actriz Carmen Salinas está en coma tras sufrir un derrame cerebral

El estado de salud de la actriz mexicana Carmen Salinas es delicada, esto luego que fuera hospitalizada de emergencia por un derrame cerebral.

La familia de la famosa informó que se encontraba en terapia intensiva. "Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo", mencionó Carmen Plascencia, nieta de la también productora a los medios de comunicación.

"Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado", agregó. "A las diez de la noche en su casa, como siempre lo ha hecho. Cenó, vio su telenovela, luego nos llamaron que estaba desmayada", destacó.

Gustavo Alfredo Briones, sobrino de Carmen, explicó lo que pasó. "Llegamos de una grabación que hizo ayer, cenamos los dos juntos porque no habíamos comido, vimos su novela y le dije que me iba a la casa. Me fui a mi casa y como a las diez de la noche, más o menos, hablaron las muchachas (de servicio, Estelita e Isabel) que subieron y la vieron que estaba desmayada. Inmediatamente hablamos a la ambulancia", mencionó a la emisión mexicana de televisión Sale el sol.

"Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural", relató. "Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma".

Cientos de personas han pedido orar por su mejoría.