Creyó en ella sin importar las condiciones

Natasha Vargas se mostró muy orgullosa de su paso por el Miss Universo, y confesó que sin importar sus condiciones siempre confió en ella.

“Mi querida Natasha es increíble cómo el 2023 te dio una oportunidad única en la vida, creyendo en ti, sin importar tus condiciones fue lo que dio pie a este reto, trabajando con mucho compromiso, disciplina y corazón. Solo te quiero dar gracias por ser una mujer fuerte, diste lo mejor de ti y el tiempo te premiará", dijo.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Isabeau Méndez espera un niño

Vargas, tras la final dijo estar muy feliz y agradecido todo el apoyo del pueblo panameño: "me siento muy contenta por todo lo que viví en el concurso Miss Universe, también gracias a todos los que me han apoyado, me han enviado sus mensajes de amor, de apoyo, significan muchísimo para mí".

Contenido Premium: 0