Cristian le reclama a Luis Miguel por ponerlo como un envidioso

El cantante Luis Miguel, de 53 años de edad, recibió un fuerte reclamo de Cristian Castro, todo según él, por hacerlo quedar como un envidioso en su serie.

Castro, de 49 años de edad, se ha declarado fan de Luis Miguel, pero el ‘Sol’ lo quiere lejos y así lo demostró en uno de sus conciertos.

El “Gallito feliz” acudió a una de las presentaciones de Luis Miguel y el cantante ni lo saludó, lo que le dolió a Cristian Castro.

Para ponerlos en contexto, la polémica entre ambos cantantes inició hace ya varios años, cuando compitieron por el amor de Daisy Fuentes, quien abandonó a Castro para correr a los brazos de Micky.

Sin embargo; de acuerdo con la bioserie sobre "El Sol", la rivalidad comenzó muchísimo tiempo atrás, en la década de los 90, cuando Castro hizo su debut en la música y se convirtió en la competencia directa del ya legendario cantante.

Aunque Castro fue representado en la segunda temporada de la serie que se estrenó en 2021, no fue hasta ahora que el ‘Gallito Feliz’ rompió su silencio y expresó su insatisfacción, argumentando que lo retratan de manera negativa.

En una entrevista para el programa argentino ‘Intrusos’, el famoso manifestó su sorpresa por esta situación, especialmente porque esperaba que Luis Miguel se pusiera en contacto con él para informarle sobre la representación, lo cual nunca sucedió. Castro afirmó: "Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal".

"Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas", concluyó.

Castro considera que estar mucho más cerca de Luis Miguel es una necesidad, ya que está convencido de que esto sería beneficioso para la industria de la balada romántica y para ambas carreras.

“La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad", explicó.

También fue consultado sobre el coqueteo con su madre, a lo que respondió que le hubiera gustado "que fuera su papá putativo".

Detalla que uno de sus grandes sueños, tanto como fanático y como artista, es tener la oportunidad de compartir el estudio y el escenario junto a Luis Miguel. "Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?", afirmó.

