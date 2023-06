Critica a los republicanos:"Si no eres como ellos, eres su enemigo"

El actor Samuel L. Jackson calificó al expresidente Donald Trump y a los votantes republicanos como "poco educados" y dijo que "si no eres como ellos, eres su enemigo", durante una entrevista publicada este martes por la revista Rolling Stone.

"Cuando veo a Trump, veo a los mismos poco educados que vi cuando crecía. Los que intentaban que no me saliera de mi sitio (...). Eso es lo que el Partido Republicano significa para mí. Si no eres como ellos, eres su enemigo", concretó la estrella de "Pulp Fiction" en una entrevista con la revista Rolling Stone publicada este martes.



No es la primera vez que el intérprete, reconocido con un Óscar honorífico en 2021, critica al que fuera jefe del Ejecutivo estadounidense entre 2017 y 2021, ya que lo culpó de "arruinar el planeta" en 2019 y entonces también cargó contra quienes no alzaron la voz contra sus políticas por ser "cómplices".



Además, Jackson añadió que los seguidores de Trump tratan de esa forma a "jóvenes, homosexuales... les da igual quién seas", si no coincides con su forma de pensamiento.



Volviendo a su experiencia personal, el actor de 74 años criado en el estado de Tennessee (este de EE.UU.) rememoró que se crió en un "ambiente de segregación" sabiendo que "había personas blancas que no querían tener relación" con él por el hecho de ser afroamericano, pero que siempre fue consciente de cómo lo veían.



"El mundo parece vivir momentos tan difíciles como siempre. Como niño en los años sesenta, vi lo que ocurrió en la Convención Nacional Demócrata de 1968 y cómo la policía golpeaba a aquellos manifestantes. Así aprendí que hay cierto tipo de cosas que los poderes fácticos no quieren que hagamos", dijo Jackson.



En este sentido, también se acordó de las protestas masivas que recorrieron el país tras el asesinato de George Floyd en 2020: "Fue genial ver a chavales ahí fuera luchando contra la injusticia y contra lo que el poder estaba haciendo para evitar que tuviéramos una mente abierta o para evitar un cambio".



Samuel L. Jackson protagoniza ahora "Secret Invasion", serie del universo Marvel que se estrena este miércoles en la plataforma Disney + y en la que vuelve a interpretar al personaje de Nick Fury.

