Critican al "Canoso" por tanta remeneadera; afirmán que no es típico

El cantante Jhonathan Chávez salió al paso de las críticas, esto luego que muchos cuestionaran su presentación del fin de semana, por no ser un show autóctono y haber exceso de remeneos.

“Para la próxima que no vayan esas jóvenes en panty, le quitan presencia al show”, "Ahora esa es la moda, mejor me voy a una chacalería de Anyuri", “Esas bailarinas estuvieron de sobra. El canoso y su agrupación es suficiente”, fueron algunas de los cientos de comentarios de fans molestos

Jhonathan no se quedó callado y salió al paso a defenderse argumentando que "la educación es en casa".

"Nada de los comercial es educativo, la educación es en la casa y la escuela, o usted me va decir que en Navidad comprarle muñecos superhéroes a los niños es educativo? Armas...delincuentes promocionan en esos juguetes, pero como es cómica, piensan que son infantiles...", destacó.

"...Si queremos educarlos lo primero que recuerdo yo es que mis papás me acostaban a las 7:00 p.m. y no me dejaban ni ver novela, la educación es de los padres y la escuela, no de la televisión la música y los comercios", sentenció.