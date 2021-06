Critican a esposa de Akim por perdonarlo y aceptar la infidelidad

Una publicación compartida de @doralis.02

"Existe ese hijo y se llama Jake.La mamá sé que se llama Leslie, no me tienes que bloquear a mí, quien te hizo el bebé fue mi esposo. Y no, no lo voy a dejar. Lo voy a perdonar y seguiré con mi matrimonio, con cacho o sin cacho pero feliz", dijo tranquila.

Agregó: "Le dije que lo traiga a la casa porque quiero conocerlo. Hasta lo último lo tomé como broma, fui la última en enterarse porque hasta mi mamá sabía. Como ser humano me duele, pero yo me casé por la iglesia y eso es para toda la vida. A Akim ya se le acabó el karma, yo hablé por él ".

El tema como era de esperarse ha sido motivo de burlas en redes, esto porque muchas mujeres no aceptan que ella se comporte de esa manera y perdone infidelidades.