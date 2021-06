Marcela Citterio, la genio creadora de telenovelas, cuenta todos sus secretos

La reconocida escritora argentina Marcela Citterio le contó a Crítica todos los detalles de lo que será el regreso de la telenovela "La Fan" por la cadena Telemundo a Latinoamérica y los proyectos en los que se encuentra tabajando en estos momentos.

Este medio tuvo la oportunidad de entrevistar a la creadora de toda esta historia y de otros proyectos en los que resaltan "Corazón Valiente", "Patito Feo", "Amor en Custodia", "Chica Vampiro", "Yo so Franky" y muchas más.

Telemundo Internacional detalló que a partir del próximo 7 de junio volverán a las pantallas esta historia, misma que cuenta con la participación de Angélica Vale, Juan Pablo Espinoza, Scarlet Ortiz y Miguel Varoni. Además, relata la vida de Valentina Pérez, una mujer extrovertida y soñadora que vive obsesionada por un famoso actor y que gracias a un giro inesperado del destino, se verá involucrada en la vida de su gran ídolo.

Ella habló sin tapujos de lo que implica trabajar con grandes producciones y los sacrificios que ha hecho para obtener muchos éxitos.

¿Qué significa para Marcela ver nuevamente este proyecto en las pantallas de Telemundo Internacional?

Es una oportunidad más para llegar a la gente que no ha visto esta novela y acompañarlos a que se rían un rato y se distraigan un poquito de la realidad, por una hora soñar con esa fan que cumple el sueño de su vida, aunque no es tal cual como ella lo imagino. Siento que es un momento para distraernos.

¿Cómo llegas a todas estas historias, estás detrás de muchos proyectos, cómo logras que a la gente le guste, cómo llegas a ese punto?

Tuve de todo, historias que gustaron mas y otras menos, creo que me identifico con lo que me gustaría ver y a partir de ahí sueño; por ejemplo en este caso de la fan es una idea original de Angélica Vale, ella venía soñando mucho tiempo con este personaje yo estaba haciendo otras novelas para Telemundo, me contaron de este proyecto yo le tengo mucho aprecio Angélica y me pareció muy lindo hacerlo, yo venía de Corazón valiente y ahora pasé a la comedia, fue muy divertido de hacer. La dirección de Miguel Barón y fue clave él es además actor, su trabajo fue muy importante porque él conoce a los actores, se permitió reírse de sí mismo y por ahí hay muchas situaciones que la gente puede pensar que eso no fue así, pero hay muchas cosas que si fueron y eso es muy atractivo en este proyecto.

El próximo año cumples 30 años como escritora, pero este no era tu camino inicialmente

Sí, quería ser actriz en realidad en esa época la vida no era tan mediática yo leía muchos libros y el profesor de teatro me dijo escribís mejor de lo que actúas, yo veía novelas con mi abuela desde que era chiquita, y cuando estaba de camarera en una pizzería vino un autor y cuando vi un guion para la televisión, de una vez le dije que yo escribía yo tenía 20 años y así inicié obtuve una beca y no paré más.

Sé que estás trabajando en más proyectos por ejemplo Netflix, además a tu hijo le gusta el anime ¿quieres incursionar en eso?

Con muchísimas ganas estoy en varios proyectos, tengo gran esperanza para hacer mi propia editorial con libros míos y de mi hijo y de autores que quiero mucho que tienen la particularidad que todos los libros que leas pueden ser llevados a la pantalla sabes que por algo no se dio, que no es el momento, no hay el presupuesto, pero poder llegar a leer a escribir a publicar y si alguna plataforma lo quiere tener, es mi gran objetivo ahora, me da mucha ilusión porque me acompañan los proyectos que estoy haciendo a la par con Netflix estoy muy contenta no me dejan hablar mucho, lo terminé de escribir y no puedo estar mas feliz.

¿Cómo te afectó cómo te ha afectado todo este tiempo de pandemia?

En cuanto a lo laboral se atrasó un poco más la grabación del proyecto en el que estaba encaminada, pero no me afectó, el autor por lo general es bastante solitario y el Home Office es lo más normal del mundo, no afectó el ritmo de trabajo, y la historia en la que estaba trabajando estoy me sacó de todo el tema de la pandemia y me metí en el mundo de los policías, me divirtió mucho así que espero se realicé el filme y llegue a la pantalla y espero pues seguir con mis libros, mis programas. También Heydi que estaba en la segunda temporada en Amazon y ahora está también en Amazon España y está teniendo Súper linda repercusión y yo a los programas infantiles les tengo mucho cariño y Heydi no envejece porque se grabó muy moderna.

¿Cuándo construyes los personajes en las historias qué es lo que más buscas y qué es lo más complicado?

Imaginar cosas y situaciones es lo más sencillo, lo más complicado es justificar, me gusta que todo esté justificado de una comedia o un policial, no es resucitar a alguien porque si, y resucita, me entendés me gusta investigar informarme si es algo policial me gusta ser estricta en eso es el oficio el día el día y lo mas lindo cuando te viene la idea o se te agolpan las ideas y tienes material para escribir.

¿Eres amante de la lectura apasionada y de la ficción, que otra cosa quisieras escribir?

Bueno me encantaría escribir acerca del anime de este tipo de ficción que la quiero plasmar en un libro y después todo lo que es historias de amor con suspenso y comedia todo eso me encanta, todo lo que tenga algo con lo que se pueda identificar y me saque de la realidad. No me gusta por ejemplo un documental, tiene demasiado trabajo de investigación y en ese caso me siento más apretada en la imaginación y me gusta poder explorar todas las ideas que se me ocurran.

¿Cómo es el negocio de escribir las producciones, me imagino que tiene su lado positivo y tal vez otros no tan bueno?

Es la profesión de mi vida, te puedo decir que te come las 24 horas, toda mi vida estoy escribiendo para poder llegar en el tiempo justo al producto soñado, todo eso te genera una cantidad de energía que uno la ve en una hora, pero son 14, 15, 24 horas de trabajo, pero si te gusta esta pasión hace que todo esto valga la pena.

¿Conoces Panamá?

¡Sí conozco! Incluso en dos oportunidades también estuve apunto de ir, pero me salió un trabajo en Colombia y tuve que posponerlo. Mis amigas me mandan fotos y Panamá me apasiona.