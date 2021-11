'Cuadrada' o no, Ingrid De Ycaza es feliz con su cuerpo

La cantante panameña y expresentadora, Ingrid De Ycaza dejó claro que ella es feliz con su cuerpo, y dijo que aunque tenga el presupuesto para operarse, prefiero disfrutar el dinero en viajes con su familia.

De Ycaza abrió su corazón, y contó, en su cuenta de Instagram, que ha recibido muchos comentarios despectivos por su cuerpo, entre ellos “cuadrada”.

“Tanta gente avergonzada de su cuerpo y tan poca de su mente… Me incluyo, muchas veces he leído o escuchado ‘cuadrada’ entre una larga lista de cosas incluso despectivas que ni voy a mencionar, pero esa me alcanza para exponer mi punto: ¿Y qué hago? ¡Si soy así! Yo entreno y como sano, pero eso no cambia, y mi hiperlaxitud no ayuda, ¿Me vuelvo loca?”, señaló Ingrid.

Reiteró que tener un cuerpo lindo no es sinónimo de felicidad.

“Mi mensaje para hoy es el siguiente: No todas las personas con cuerpos o rostros bonitos son las más felices, ni todas las personas a las que carecemos de cintura, cuadritos y unas tetitas en su lugar nos preocupamos por eso porque muchos estamos disfrutando de estar VIVOS Y SANOS”, dijo la artista.

Por otro lado, manifestó que le costó mucho dejar a un lado esos comentarios sobre su cuerpo.

“Me tomó demasiado tiempo que me empezara a valer... Tengo dos hijos que me sorprenden cada vez más con su inteligencia mental y emocional, que me dicen TE AMO doscientas veces al día, un esposo que en el peor de mis días me dice ‘Qué bonita estás’. Y, aunque a veces me cuesta creerlo de mi, él me lo dice con unos ojos que me convencen”, comentó.

La expresentadora mencionó que aunque tenga el dinero para realizarse algún retoque, prefiere gastarlo en otras cosas provechosas, como hacer negocios o viajar.

“Sí, afortunadamente tengo presupuesto para hacerme un par de cirugías que a la fecha no descarto, pero por lo pronto, sigo eligiendo gastarme la vida en viajar con mi familia, cenar con mi mamá o hacer negocios con mi hermano. Mis prioridades son otras. Pero si me hago algo les cuento”, sentenció la cantante.