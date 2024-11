De la Ghetto y la ganadora de la Casa de los Famosos estarán en la Teletón

La Teletón 20-30 Panamá, que este año lleva el lema “Unidos cambiamos vidas”, y que se celebrará este 14 y 15 de diciembre, anunciaron la lista de artistas y la programación que desfilarán por el escenario para animar el evento.



En esta ocasión los fondos serán destinados a mejorar y ampliar los servicios de medicina física, terapéutica y cardíaca a través del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación (INMFRE), un lugar que beneficia a más de 85,000 pacientes al año.



Artistas como De la Guetto, Rubén Blades, Samy y Sandra, así como caras conocidas del programa colombiano "La Casa de los Famosos", estarán presentes en este show que dura más de 27 horas.

La programación que arranca a las 7 de la noche el 14 de diciembre, da incio con la presentación de Os Almirantes, Entre Nos, Jessi y Carlos Vallarino



Tanda 2: Aldo Ranks, Venesti, Valentina, Palola

Tanda 3: Key Key, Renn, Lil Phas, Almirante, De La Ghetto

Tanda 4: Kenny Y Kiara, Sociedad Anónima, Wichi Camacho, Fumaratto, Marcela Reyes

Tanda 5 - Urbana y que será de 3 a.m. a 6 a.m. se debe hacer una donación de $20 por suéter alusivo a la Teletón. Estarán Akim, Robiguid, Mole, Nerry Money, Kabliz, Eiby, Danny Yash, La Livity Crew, Andiex, Binsho, Jorkan, Cash Money Crew, T.O.T., Valentino, La Disco Virtual, Anubikis, Barbel, Anyuri, El Tachi, Dj Terco e Italian Somali

Tanda 6 - Será de la parte católica

Tanda 7 - La tanda infantil (9:00 a.m. – 12:00 p.m. - gratuita)

Tanda 8 - Parte Cristiana (12:00 p.m. – 3:00 p.m.)

Tanda 9 - Comparsa Fest con Una gorda ahí (Johana Velandía) y Manny Cruz

Tanda 10 - El cierre con Martín Machore, Samy y Sandra Sandoval, Elio Leiros, Fresto, Rubén Blades y la Orquesta de Roberto Delgado



Y por supuesto dentro de todo el show se contará con la participación de de Ornella Sierra, Karen Sevillano, Johana Velandía, Alfredo Redes, Miguel Melfi y Miguel Bueno.



Los encargados han pedido a todo el que vaya adquirir sus boletos de manera digital en la plataforma habilitada y que se ha dado a conocer a través de sus redes sociales.



Algunas tandas como la “Cristiana” o “Urbana”, requieren de una donación que equivale al costo de la camiseta alusiva a la Teletón y forma parte del aporte al evento en sí.

