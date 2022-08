¡De todo! Miss Universo aceptará divorciadas, casadas y con hijos

Tremendo notición ha dado la Organización Miss Universo, esto al confirmar que partir del siguiente año las mujeres que estén casadas, divorciadas, que tengan hijos e incluso se encuentren embarazadas podrán participar en el certamen.

Mediante un comunicado oficial que envió a diferentes delegaciones del mundo, se detalló que los requisitos serán menos exigentes en cuanto al estado civil o materno de las concursantes, además de que ahora también podrán ser consideradas candidatas de entre 18 y 28 años de edad.

Amy Emmerich, CEO de la oirganización, señaló que la decisión fue tomada luego de que Miss Universo realizara encuestas entre los seguidores de la franquicia y directores de la misma, en donde hubo un mayor índice de personas que estuvieron de acuerdo que los requisitos fueran más relajados.

“A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios”, señala el comunicado.

La edad promedio en la que las mujeres contraen matrimonio es a partir de los 21 años de edad, por lo que en años anteriores habría dejado fuera del certamen a varias de ellas. En un mensaje por la delegación colombiana de Miss Universo se reafirmó la nueva normativa y además se celebró que en la edición 72, está “abanderando la inclusión”.

La organización de México también dio a conocer la noticia, sin embargo, no dio más detalles ni externó algunas palabras festivas por esta nueva modalidad como lo hizo la delegación colombiana.

“Otro Miss América será, osea de doñas wangas”; “Ya no será Miss universe su nombre puede ser ‘Reina Luchona’”; “Cambien de nombre entonces que ya no se llame miss Sino señoras universo”, “Ya es demasiado....no creo que para sobrevivir tengan que hacer todo esto....donde quedó la belleza clásica femenina ?, ahora hasta celulíticas....gordísimas...con estrias por los embarazos etc etc”, dijeron algunos personas en redes.

El tema está dando que hablar en redes sociales.

