¡Dejen de insultar! Influencer parecida a Anita pide que la respeten

Una conocida influencer de República Dominicana llamada Coralys Resto Flores, decidió pronunciarse tras los constantes ataques y mensajes que recibe por su parecido con la fallecida Anitta Correa.

Correa que falleció hace poco era muy famosa a nivel internacional, sin embargo, lo que menos esperaba la joven dominicana es que personas sin nada que hacer la atacaran a ella.

Según dijo en un video, no es la primera vez que la confunden o piensan que es su gemela, porque entiende que haya un parecido y hasta afirma que no le disgusta, pero una vez se meten en su vida y le mandan comentarios no tan agradables, la situación cambia.

Además de confundirla, también le dicen que si no se ha muerto, que responda los WhatsApp y más barbaridades, algo que no entiende.

Ella ha pedido que tengan más empatía con la familia de Anita y también con su persona, porque esto solo hace más daño.

Coralys exhortó a todos a bajarle dos a los insultos y evitar este tipo de burlas, morbo y más frases que no le han agradado para nada.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio